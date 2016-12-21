Харьковского чиновника будут судить за крышу

В Харьковской области на скамье подсудимых оказался руководитель одного из районных коммунальных предприятий, из-за халатности которого местный бюджет не досчитался кругленькой суммы.

Как рассказали в Чугуевской местной прокуратуре, инцидент произошел в Великобурлукском районе. Досудебное расследование установило, что 39-летний руководитель местного коммунального предприятия перечислил подрядчику бюджетные деньги за капитальный ремонт крыши 4-этажного жилого дома, однако проверить работу строителей не удосужился. Оказалось же, что в действительности выполненные работы не соответствовали строительным нормам и правилам.

"По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная местному бюджету, составила 209 000 гривен", — сказал руководитель местной прокуратуры Евгений Довжич. За служебную халатность, которая привела к тяжким последствиям, коммунальщику грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура направила обвинительный акт в Великобурлукский райсуд.