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Харьковского чиновника будут судить за крышу http://www.segodnya.ua/img/article/7817/98_main.1482351073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/98_tn.1482351073.jpg Харьков Сумма ущерба, нанесенная чиновником местному бюджету, составила 209 000 гривен

Харьковского чиновника будут судить за крышу

Вчера, 22:11

Сумма ущерба, нанесенная чиновником местному бюджету, составила 209 000 гривен

Цена халатности. Фото из открытых источников
Цена халатности. Фото из открытых источников

В Харьковской области на скамье подсудимых оказался руководитель одного из районных коммунальных предприятий, из-за халатности которого местный бюджет не досчитался кругленькой суммы.

Как рассказали в Чугуевской местной прокуратуре, инцидент произошел в Великобурлукском районе. Досудебное расследование установило, что 39-летний руководитель местного коммунального предприятия перечислил подрядчику бюджетные деньги за капитальный ремонт крыши 4-этажного жилого дома, однако проверить работу строителей не удосужился. Оказалось же, что в действительности выполненные работы не соответствовали строительным нормам и правилам.

"По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная местному бюджету, составила 209 000 гривен", — сказал руководитель местной прокуратуры Евгений Довжич. За служебную халатность, которая привела к тяжким последствиям, коммунальщику грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура направила обвинительный акт в Великобурлукский райсуд.
бюджет, мошенничество, растрата, чиновник, халатность

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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