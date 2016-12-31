Итоги 2016 года: Харьков (фото)

Уходящий год был для харьковчан полон событий и происшествий. Хоть и не всегда они были хорошими, все же приятных моментов было много. В этом году горожане наконец-то дождались открытия конечной станции метро Алексеевской линии, где работают такие непривычные для нас подъемники для людей с особыми потребностями. Наконец-то харьковчане смогли услышать звуки уникального немецкого органа, который не один год пылился в деревянных ящиках.

Настоящий фурор произвели на Паралимпиаде в Рио и спортсмены-рекордсмены.

2016 год стал для первой столицы и годом обновления. Вместе со всей страной Харьков активно декоммунизировался, а жители города начали заново изучать названия улиц после переименования. Появилась у харьковчан и надежда на то, что в город вернется большой футбол. Свои первые шаги делает в аматорском чемпионате Украины футбольный клуб "Металлист 1925". Можно с уверенностью сказать: в новом году город ждет немало приятных новостей!

"ПОБЕДА". СТАНЦИЯ, КОТОРУЮ ЖДАЛИ 24 ГОДА



Фото: city.kharkov.ua

Долгожданный подарок харьковчане получили в канун Дня рождения города. 19 августа на станцию метро "Победа" прибыл первый поезд и торжественно перерезали красную ленту, открыв конечную станцию Алексеевской линии подземки. Первый камень в строительстве 30-й станции заложили в 1992-м.

ГИГАНТ. ЗАЗВУЧАЛ 25-ТОННЫЙ ОРГАН



Фото: glavnoe.ua

Еще один долгоиграющий проект, который пытались реализовать не один год, — строительство нового органного зала и установка короля музыкальных инструментов за 1,2 млн евро. Открыть его планировали еще в 2010-м, но финансовые трудности и политический кризис препятствовали реализации планов. И наконец 19 августа органный зал распахнул свои двери, однако немцы продолжали настраивать инструмент производства компании "Александр Шуке".

Харьковчане же услышали орган лишь спустя три месяца. После отъезда немецких специалистов 18 ноября состоялся первый концерт. Теперь в Харькове находится самый большой орган страны, который весит 25 тонн и состоит из 5700 труб, в нем — 72 регистра. Высота музыкального инструмента составляет 15 м, длина — 10 м, а "сердце" органа — электромотор — "живет" в отдельной комнате. Новый органный зал обладает уникальной акустикой, благодаря которой Харьков полюбят мировые исполнители, уверен директор филармонии Юрий Янко.

НАСЛЕДНИК. НОВЫЙ "МЕТАЛЛИСТ"



Фото: А. Осипов

ФК "Металлист" де-факто прекратил свое существование: из-за долгов "желто-синим" не выдали аттестат на участие в ЧУ. Вскоре усилиями фанатов и предпринимателей в городе создали новый клуб, "Металлист 1925", который пока играет на аматорском уровне. В 2017-м команде прочат профессиональный уровень.

АРЕСТ. ЭКС-НАРДЕПА ВИНЯТ В РАСКОЛЕ

В конце июня в квартиру экс-нардепа Аллы Александровской нагрянули с обыском силовики. Главную коммунистку Харькова задержали по подозрению в сепаратизме. В СБУ говорят: она пыталась запустить процесс федерализации. Экс-нардеп более трех месяцев провела в СИЗО, а затем ее отправили под домашний арест.

ПАРАЛИМПИЕЦ. СТАЛ МУЛЬТИМЕДАЛИСТОМ



Фото: noc-ukr.org

Харьковские спортсмены, которые приняли участие в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, привезли домой 16 медалей. Феноменального результата достиг пловец Максим Крипак: на различных дистанциях он выиграл пять золотых и три серебряные награды. Президент отметил харьковчан государственными наградами, а руководство города вручило грамоты.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП. НЕ РАЗМИНУЛИСЬ В ЦЕНТРЕ



Фото: vk.com

В июле харьковчан потрясла авария на перекрестке улиц Сумской и Динамовской, где автомобиль патрульных Toyota Prius врезался в "Москвич". В результате столкновения погибли молодожены. Горожане выходили на акции с требованием наказать патрульного Александра Мамотюка, который находился за рулем полицейского авто. Продолжается судебное разбирательство.

ПОКА, ИЛЬИЧ! ДЕКОММУНИЗАЦИЯ



Фото: vk.com

В уходящем году в Харьковской области провели тотальную декоммунизацию. Новые названия получили более 4000 объектов топонимики. В Харькове переименовали 273 улицы, проспекта и переулков, семь админрайонов и шесть станций метро. В области с новыми именами — 102 населенных пункта. Без особого сожаления сносили монументы и памятные знаки коммунистическим деятелям — в общей сложности чиновники, не без помощи активистов, демонтировали 182 объекта.

ОБЫСКИ. СИЛОВИКИ В ДОМЕ МЭРА И ГОРСОВЕТЕ



Фото: СБУ

Сентябрьским утром в Харьков нагрянули с масштабными обысками сотрудники Генпрокуратуры и СБУ из Киева. Силовики заблокировали вход в горсовет, побывали в гостинице "Националь", где живет мэр Геннадий Кернес, и попытались обыскать дом нардепа Михаила Добкина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски прошли в рамках расследования хищения 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн, в чем подозревают руководство города. Кернес заявил, что уголовное производство и обыски являются политической и личной местью. Представители ГПУ за сутки изъяли документы и уехали, и больше в уходящем ходу о расследовании Луценко не рассказывал.

СУРРОГАТ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ



Фото: objectiv.tv

Осень запомнится массовой гибелью от суррогатного алкоголя, который горе-предприниматели производили в обычном гараже, разбавляя водой метиловый спирт. За два месяца на Харьковщине метанолом отравилось 104 человека, из них 57 скончались. "Производителей" задержали, а правоохранители объявили войну рюмочным.

СМЕНА ВЛАСТИ. У РУЛЯ — ГУБЕРНАТОР В ЮБКЕ



Фото: kharkivoda.gov.ua

После того как Игорь Райнин ушел на повышение, возглавив Администрацию президента, в октябре у руля Харьковской области официально стала вице-губернатор Юлия Светличная. Назначение было ожидаемым, но непривычным для региона, ведь губернатору — 32 года. Однако президент Петр Порошенко заверил: молодость свидетельствует об отсутствии советских комплексов.

ПРИГОВОР. ДЛЯ ЗАХВАТЧИКОВ ХОГА



Фото: mediaport.ua

Облпрокуратуру критиковали за то, что обвинители не доводят дела задержанных во время массовых беспорядков весной 2014-го до приговоров. Некоторым из 60 подозреваемых в захвате ХОГА даже смягчали меру пресечения. Но в октябре "лед тронулся" — Киевский райсуд приговорил четверых к пяти годам тюрьмы.