Мастер из Харькова создает статуэтки-шаржи, которые вызывают улыбку
Момент, когда герои скульптур видят себя в шарже, является одним из ключевых в работе умельца
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Нелегкий труд. Над одной скульптурой Александр Швецов может работать от одной до трех недель. Фото из архива А. Швецова
Харьковский художник и скульптор Александр Швецов создает уникальные статуэтки-шаржи, каждая из которых представляет собой целый мини-спектакль. Работа умельца — это целая жизнь реального человека или нескольких людей с их характерами, увлечениями, привычками и достижениями. А стиль скульптора-шаржиста основывается не только на умении творить, но и чувствовать людей, понимать их чувство юмора и психологию.
Жизнь 33-летнего Александра уже давно неразрывно связана с искусством. Мужчина окончил местную академию культуры, в которой затем работал преподавателем. Несколько лет назад он увлекся столь необычным направлением, как миниатюра-шарж, делая забавные статуэтки высотой 25—35 сантиметров и таким же диаметром. Прототипами сюжетов в гипсе и глине стали реальные люди. "Первая моя работа — скульптура-шарж моей жены, Джульетты. Она журналист, армянка по национальности, и я решил изобразить ее. Супруге очень понравилось, она показала работу друзьям, которым тоже стало интересно, и мне начали поступать заказы. Вот так все пошло-поехало", — вспоминает Швецов.
Сегодня в портфолио мастера около 40 работ, из которых около половины — индивидуальные заказы, в том числе и из других стран. К примеру, для одного молодого шеф-повара из Франции Александр сделал скульптуру его самого, изобразив в левой руке пиццу, а на груди — бейдж с надписью "шеф Влад". "Там на самом деле очень интересная жизненная история, пример упорства и трудолюбия, который я хотел передать в работе. Поработав почти во всех известных харьковских ресторанах, он уехал во Францию и начал обучаться там. В работе я отобразил, что начинал он с приготовления пиццы, но в итоге с самых низов дошел почти до самого верха", — делится мастер. Приходили харьковчанину заказы и из Польши, а сейчас он работает над шаржем для жителя Нью-Йорка.
Наш герой признается, когда заказчики видят итоговый результат, гамма их эмоций получается широкой — от восторга до искреннего удивления. Момент, когда герои скульптур видят себя в шарже, является одним из ключевых в работе умельца. Александру важно узнать психологию своего заказчика, чтобы понять, где находится грань допустимого, насколько у человека развито чувство юмора, может ли он посмеяться над собой. "Оу, что это? Это точно я?!" — восклицают герои скульптур, не сдерживая смеха. "Один из моих заказчиков — преподаватель йоги, который очень любит фотографировать. Я его изобразил так, чтобы было видно, насколько гибкий этот человек и, разумеется, в руки вручил фотоаппарат, — говорит Швецов. — Преподаватель долго не мог прийти в себя, но затем сказал, что такой позы в йоге нет, но он понял, что я имел ввиду. Ему очень понравилось".
В зависимости от количества скульптур работа Александра Швецова обойдется в 1700 или 3000 грн. Как правило, на выполнение одного заказа у него уходит от недели до трех. Но делает он шаржи не только для других, но и для себя. Например, сейчас скульптор работает над большой коллекцией миниатюр, создавая собирательные образы художников разных течений — импрессионистов, кубистов, дадаистов. Собирательные образы различных профессий для нашего героя — особая тематика, к которой он подходит с большим интересом. Всего за несколько минут Александр изобразил на бумаге, каким он видит харьковского журналиста. Получился молодой парень в одежде патриотичной расцветки, который все время куда-то спешит.
Тех, кто тоже хочет попробовать проверить в себе навыки скульптора-шаржиста, Швецов предупреждает: задача не из легких и научиться делать что-то быстро и хорошо, вряд ли получится. И, главное, всегда следует помнить: прежде чем сделать шарж на другого человека, нужно как можно лучше понять его увлечения и чувство юмора, чтобы не обидеть.
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