Мастер из Харькова создает статуэтки-шаржи, которые вызывают улыбку

Харьковский художник и скульптор Александр Швецов создает уникальные статуэтки-шаржи, каждая из которых представляет собой целый мини-спектакль. Работа умельца — это целая жизнь реального человека или нескольких людей с их характерами, увлечениями, привычками и достижениями. А стиль скульптора-шаржиста основывается не только на умении творить, но и чувствовать людей, понимать их чувство юмора и психологию.

Жизнь 33-летнего Александра уже давно неразрывно связана с искусством. Мужчина окончил местную академию культуры, в которой затем работал преподавателем. Несколько лет назад он увлекся столь необычным направлением, как миниатюра-шарж, делая забавные статуэтки высотой 25—35 сантиметров и таким же диаметром. Прототипами сюжетов в гипсе и глине стали реальные люди. "Первая моя работа — скульптура-шарж моей жены, Джульетты. Она журналист, армянка по национальности, и я решил изобразить ее. Супруге очень понравилось, она показала работу друзьям, которым тоже стало интересно, и мне начали поступать заказы. Вот так все пошло-поехало", — вспоминает Швецов.

Сегодня в портфолио мастера около 40 работ, из которых около половины — индивидуальные заказы, в том числе и из других стран. К примеру, для одного молодого шеф-повара из Франции Александр сделал скульптуру его самого, изобразив в левой руке пиццу, а на груди — бейдж с надписью "шеф Влад". "Там на самом деле очень интересная жизненная история, пример упорства и трудолюбия, который я хотел передать в работе. Поработав почти во всех известных харьковских ресторанах, он уехал во Францию и начал обучаться там. В работе я отобразил, что начинал он с приготовления пиццы, но в итоге с самых низов дошел почти до самого верха", — делится мастер. Приходили харьковчанину заказы и из Польши, а сейчас он работает над шаржем для жителя Нью-Йорка.

Наш герой признается, когда заказчики видят итоговый результат, гамма их эмоций получается широкой — от восторга до искреннего удивления. Момент, когда герои скульптур видят себя в шарже, является одним из ключевых в работе умельца. Александру важно узнать психологию своего заказчика, чтобы понять, где находится грань допустимого, насколько у человека развито чувство юмора, может ли он посмеяться над собой. "Оу, что это? Это точно я?!" — восклицают герои скульптур, не сдерживая смеха. "Один из моих заказчиков — преподаватель йоги, который очень любит фотографировать. Я его изобразил так, чтобы было видно, насколько гибкий этот человек и, разумеется, в руки вручил фотоаппарат, — говорит Швецов. — Преподаватель долго не мог прийти в себя, но затем сказал, что такой позы в йоге нет, но он понял, что я имел ввиду. Ему очень понравилось".

В зависимости от количества скульптур работа Александра Швецова обойдется в 1700 или 3000 грн. Как правило, на выполнение одного заказа у него уходит от недели до трех. Но делает он шаржи не только для других, но и для себя. Например, сейчас скульптор работает над большой коллекцией миниатюр, создавая собирательные образы художников разных течений — импрессионистов, кубистов, дадаистов. Собирательные образы различных профессий для нашего героя — особая тематика, к которой он подходит с большим интересом. Всего за несколько минут Александр изобразил на бумаге, каким он видит харьковского журналиста. Получился молодой парень в одежде патриотичной расцветки, который все время куда-то спешит.

Тех, кто тоже хочет попробовать проверить в себе навыки скульптора-шаржиста, Швецов предупреждает: задача не из легких и научиться делать что-то быстро и хорошо, вряд ли получится. И, главное, всегда следует помнить: прежде чем сделать шарж на другого человека, нужно как можно лучше понять его увлечения и чувство юмора, чтобы не обидеть.