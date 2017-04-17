Первый зодчий Харькова: москвич Андрей Тон разрабатывал генплан города и проектировал церкви

Увидеть в Харькове можно и яркий пример городской усадьбы, в которой жили и гостили дворяне, бывшие здания отелей для заезжих купцов и корпуса духовной семинарии

Архитектор Андрей Тон был выдающимся мастером классицизма и церковных построек. Зодчий родился в 1800-м в Москве и был младшим из троих братьев, которые впоследствии стали архитекторами. Окончив Петербургскую академию художеств, половину жизни Тон посвятил Харькову, ведь преподавал он в Харьковском университете, а в 1837-м стал первым городским архитектором и участвовал в разработке генплана города. По проектам зодчего возвели и реконструировали множество зданий и церквей. Удивительно, но, несмотря на гонения советских властей и обстрелы немцев во время войны, несколько его храмов уцелели и до наших дней. Андрей Тон также завершил строительство колокольни Успенского собора, спроектировал здание драматического театра на ул. Сумской (ныне — театр им. Шевченко). Увидеть в Харькове можно и яркий пример городской усадьбы, в которой жили и гостили дворяне, бывшие здания отелей для заезжих купцов и корпуса духовной семинарии.

ХРАМ. ПЕРЕЖИЛ ОБСТРЕЛ И СОХРАНИЛ БОЕПРИПАСЫ



В Молодежном парке сохранился православный храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенный по проекту Андрея Тона в 1845-м. Церковь была заложена как кладбищенская, поскольку ранее на территории парка находился погост. В советские годы храм закрыли и превратили в склад боеприпасов. Зная об этом, немецкие войска в 1941-м устроили массовый обстрел церкви, но лишь один снаряд угодил в ее угол. После освобождения города в храме возобновились богослужения, а художники по ночам расписывали его стены — днем нельзя было рисовать из-за запрета властей.

Адрес: ул. Алчевских, 50-а

Старт

СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ НА БЫВШЕЙ СТАРОМОСКОВСКОЙ



В 1838-м на Московском просп., 36, по проекту Тона возвели жилую двухэтажку. Тогда проспект именовали улицей Старомосковской. По некоторым данным, дом был доходным, позже в здании отреставрировали фасад и сделали надстройку.

Адрес: просп. Московский, 36

Расстояние: 2900 м

АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ КУПЦОВ И ПЕЛЬМЕННАЯ



Самые старые из сохранившихся домов на ул. Кооперативной также спроектировал Андрей Тон. Здания под номерами 24 и 26 в 1840-м построили как заезжие дома, в которых останавливались купцы. Тогда на улице велась бойкая торговля. Также во дворе первого дома работали фотостудия Дарре и типография Зильберберга, а во втором доме уже около тридцати лет располагается "Пельменная".

Адрес: ул. Кооперативная, 26

Расстояние: 3850 м

ЦЕРКОВЬ. "ВЫРОСЛА" В КАМНЕ И ПРИЮТИЛА ЗАВОД



Купола Троицкой церкви возвышались в городе еще в начале XVIII столетия. Тогда она была деревянной, позже вместо нее возвели каменную. Вскоре храм оказался мал для прихожан, его также часто затапливало. В 1860-м на его месте построили новую церковь по проекту Тона. После революции 1917 года в здании храма располагался хлебозавод.

Адрес: пер. Троицкий, 3

Расстояние: 4400 м

В ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЕ — КАБИНЕТЫ ВОЕНКОМОВ



Здание военкомата на Полтавском Шляхе — бывшая городская усадьба Павловых. Дом построили в 1832-м. Первый этаж здания предназначался для жилья, а второй был парадным с гостиной и столовой. В 1920-х в доме открыли отель.

Адрес: ул. Полтавский Шлях, 13/15

Расстояние: 5500 м

НА МЕСТЕ СЕМИНАРИИ ВОЗРОЖДАЮТ ХРАМ



В XIX веке на базе Харьковского коллегиума возникла духовная семинария. В 1851-м она переехала в новое здание на Холодной Горе, построенное по проекту Тона. В советские годы здесь располагалась школа красных старшин, факультет института летчиков. Сейчас в одном корпусе находится апелляционный админсуд, а во втором — храм.

Адрес: л. Семинарская, 46

Расстояние: 8100 м