Под Балаклеей от возгорания снаряда погиб ребенок
Отец с сыном самостоятельно проводили демонтаж взрывоопасного предмета
Вчера около 17:40 в Балаклейском районе Харьковской области произошло ЧП. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, во дворе одного из домов села Яковенково загорелся неизвестный предмет, внешне похожий на снаряд. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок.
По адресу выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
"Установлено, что во дворе собственного дома 36-летний отец вместе со своим четырехлетним сыном проводили демонтаж предмета, внешне похожего на снаряд. Во время демонтажа случалось возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил ожоги разной степени тяжести, от которых погиб на месте", – рассказали в полиции.
По факту происшествия следователь открыл уголовные производства по статьям "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" и "убийство по неосторожности". Максимально наказание за совершение этих преступлений семь лет тюрьмы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, под Харьковом ребенок погиб во время игры.
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