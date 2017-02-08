Под Харьковом мужчина погиб под колесами поезда

Сегодня, 12:21

Из-за трагедии движение поездов на участке приостановили на 20 минут

Мужчина получил смертельные травмы. Фото: AFP
Мужчина получил смертельные травмы. Фото: AFP

Неподалеку от железнодорожной станции "Мерефа", вблизи Харькова, мужчина попал под поезд.

Как рассказали в отдел коммуникации облУНП, правоохранители установили, что трагедия случилась возле ж\д-платформы "Селекционная" – смертельные травмы мужчина получил от столкновения с поездом "Кривой РогМосква".

На вид погибшему около 60 лет, его личность сейчас выясняет полиция. Движение поездов на участке приостановили на 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина упал на рельсы метро.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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