Подробности танцевального ДТП: инцидент произошел под Харьковом

На днях в Дергачевском районе Харьковской области произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Как рассказали в отделе безопасности дорожного движения облУНП, двигаясь по дороге за рулем мотоцикла Yamaha, 25-летний парень на большой скорости врезался в автомобиль Hyundai, который ехал во встречном направлении. В результате аварии мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы разных частей тела. Его доставили в неотложку Харькова, сейчас состояние парня оценивают как удовлетворительное.

Момент ДТП очевидцы сняли на видео и опубликовали запись в сети. Судя по записи, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения и оказался прямо перед мотоциклом. Заметим, что в этот момент девушка танцевала тверк на обочине, что могло отвлечь участников дорожного движения.