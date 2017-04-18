Подробности танцевального ДТП: инцидент произошел под Харьковом

Сегодня, 17:59

В момент столкновения мотоцикла с автомобилем на обочине трассы девушка танцевала тверк

Танец привел к ДТП. Фото: irivne.info
Танец привел к ДТП. Фото: irivne.info

На днях в Дергачевском районе Харьковской области произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Как рассказали в отделе безопасности дорожного движения облУНП, двигаясь по дороге за рулем мотоцикла Yamaha, 25-летний парень на большой скорости врезался в автомобиль Hyundai, который ехал во встречном направлении. В результате аварии мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы разных частей тела. Его доставили в неотложку Харькова, сейчас состояние парня оценивают как удовлетворительное.

Момент ДТП очевидцы сняли на видео и опубликовали запись в сети. Судя по записи, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения и оказался прямо перед мотоциклом. Заметим, что в этот момент девушка танцевала тверк на обочине, что могло отвлечь участников дорожного движения.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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