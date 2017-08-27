ФОТОФАКТ. В центре Харькова развернули 25-метровый Флаг единства

Все желающие получили возможность расписаться на общем полотнище и выразить свои пожелания волонтерам и воинам

Флаг единства в честь воинов добровольческих батальонов, волонтеров и всех героев АТО длиной в 25 метров развернули на площади Свободы в центре Харькова, – передает "Укринформ".

"Флаг развернут в День почета воинов и волонтеров АТО, учрежденный на Харьковщине по инициативе общественной организации "Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Харьковской области" и при поддержке Харьковской ОГА. Ночью флаг сшит силами волонтеров из присланных с мест более 50-ти эмблем добробатов, воинских частей и подразделений, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса. Все желающие получили возможность расписаться на общем полотнище и выразить свои пожелания волонтерам и воинам", - прокомментировал координатор харьковского Евромайдана журналист Владимир Чистилин.

По его словам, вечером флаг отправят в Киев, чтобы затем он побывал в других регионах страны, где к нему добавят новые эмблемы: "Ко Дню защитника Украины, 14 октября, флаг, который станет еще больше, будет вновь развернут на площади Свободы".

Как стало известно, вчера утром участники акции возложили цветы на Аллее славы на 18-м городском кладбище, где похоронены погибшие воины-земляки, и провели митинг возле памятника Шевченко в центре города с участием посланцев различных регионов страны, где их приветствовал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк. Затем две сотни участников акции в колонне пронесли освященный флаг по центру города до площади Свободы. До конца дня участники акции побывают с концертом патриотической песни в реабилитационном центре для участников АТО, что в Лесопарке.

Порядок на мероприятиях обеспечили наряды полиции. Инцидентов не было.

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