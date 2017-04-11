В Харькове бабушка стала узницей двухлетнего внука

Сегодня утром к харьковским патрульным обратились неравнодушные жители и сообщили, что на балконе квартиры одной из многоэтажек на улице Фейербаха пожилая женщина умоляет о помощи. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, 74-летняя бабушка нянчила в квартире двухлетнего внука. Он закрыл дверь балкона, когда она вышла туда за пожитками. Также пожилая женщина сообщила, что сейчас на кухне включена газовая плита, и от подгоревших продуктов в квартире произошло задымление.

Входные двери были закрыты, патрульные вызвали бригаду сотрудников ГСЧС. Ожидая пожарных, полицейским удалось найти подругу закрытой на балконе женщины, у которой был ключ от квартиры. Открыв дверь, полицейские потушили источник возгорания и освободили с балкона пожилую женщину. Испуганному двухлетнему внуку вызвали бригаду скорой медицинской помощи. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Медики не обнаружили у малыша никаких повреждений, а пожилой женщине посоветовали научить внука пользоваться замками.

Напомним, ранее в Харькове патрульные помогли парализованному отцу и сыну, которые три дня умирали от голода.