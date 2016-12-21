В Харькове грабители сломали парню позвоночник

В Харькове задержали двух молодых людей, которые совершили разбойное нападение на 18-летнего прохожего. В преступлении, которое произошло на улице Библика на ХТЗ, подозревают 17-летнего и 22-летнего парней.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, сначала несовершеннолетний злоумышленник ударил незнакомца рукой по голове, от чего тот упал на землю. Напарники нанесли парню многочисленные удары руками и ногами в область туловища и головы, пострадавший получил закрытый перелом позвоночника. Затем несовершеннолетний отобрал у жертвы мобильный телефон стоимостью более 2 300 гривен.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и отработали возможные места сбыта краденого имущества. В одном из ломбардов удалось получить информацию о злоумышленниках: за краденый мобильный они выручили 800 гривен. Вещественное доказательство изъято. Деньги, полученные преступным путем, подозреваемые успели потратить на собственные нужды.

Задержанным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За разбой им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали трех студентов-иностранцев, которые промышляли грабежами.