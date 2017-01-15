Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харькове избили и похитили женщину http://www.segodnya.ua/img/article/7884/10_main.1484500460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/10_tn.1484500460.jpg Харьков Подробности инцидента рассказали правоохранители

В Харькове избили и похитили женщину

Сегодня, 19:12

Подробности инцидента рассказали правоохранители

Похищение произошло из-за ревности. Фото: econet.ru
Похищение произошло из-за ревности. Фото: econet.ru

В Харькове 31-летняя женщина стала жертвой похищения. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, в субботу к правоохранителям поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он заявил о том, что двое неизвестных причинили его жене телесные повреждения, силой вытащили из квартиры, посадили в автомобиль синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

"Принятыми мерами розыска патрульной полицией иномарка, в которой находилась 31-летняя потерпевшая, была остановлена на перекрестке улиц Волонтерская и Холодногорская. Также были задержаны 29-летняя и 27-летний подозреваемые. Во время досудебного следствия работниками Холодногорского отдела полиции было установлено, что организатором похищения оказалась 29-летняя женщина, жительница Харьковской области. На преступление она пошла из-за ревности к потерпевшей, у которой ранее были отношения с ее сожителем", – отметили в полиции.

Задержанным грозит до 5 лет. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.
Харьков, подозреваемые, квартиры, иномарка, женщина, расследование, преступления, повреждения

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове избили и похитили женщину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

От рук боевиков гибнут мирные жители. Фото: grim.com.ru

Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы

Сегодня, 11:48

На оккупированных территориях продолжает страдать мирное население

Другие регионы

Вставная челюсть стала уликой. Фото: startsmile.ru

В Винницкой области найти убийцу помогла вставная челюсть

Сегодня, 16:12

Трагедия разыгралась в одном из баров

Харьков

В огне погиб мужчина. Фото: ГСЧС

В Харькове произошел смертельный пожар

Сегодня, 11:21

Спасатели обнаружили тело хозяина дома

Харьков

Подвесной Мариинский мост в сквере «Стрелка» — одна из любимых достопримечательностей харьковчан

Интресная прогулка: мосты и переправы Харькова

Сегодня, 05:45

У Нетеченского торговали рыбой, а в имени "горбатого" увековечили героя

Харьков

Петиция собрала необходимое количество голосов. Фото: pravlife.org

Харьковский горсовет рассмотрит петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда

13 Января, 19:10

Петиция набрала больше пяти тысяч подписей

Днепр

Военком погорел на взятке. Фото: widewallpapers.ru

В Днепре военный комиссар и его сообщник, оказались на скамье подсудимых из-за денег

13 Января, 15:54

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.