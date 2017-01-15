В Харькове избили и похитили женщину

В Харькове 31-летняя женщина стала жертвой похищения. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, в субботу к правоохранителям поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он заявил о том, что двое неизвестных причинили его жене телесные повреждения, силой вытащили из квартиры, посадили в автомобиль синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

"Принятыми мерами розыска патрульной полицией иномарка, в которой находилась 31-летняя потерпевшая, была остановлена на перекрестке улиц Волонтерская и Холодногорская. Также были задержаны 29-летняя и 27-летний подозреваемые. Во время досудебного следствия работниками Холодногорского отдела полиции было установлено, что организатором похищения оказалась 29-летняя женщина, жительница Харьковской области. На преступление она пошла из-за ревности к потерпевшей, у которой ранее были отношения с ее сожителем", – отметили в полиции.

Задержанным грозит до 5 лет. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.





