В Харькове мусоровоз без водителя повредил три автомобиля

Сегодня, 17:31

Одной из машин, получивших повреждения, стал полицейский Prius

На месте инцидента
На месте инцидента

Инцидент произошел сегодня около полудня в Харькове на Салтовке.

Автомобиль патрульных полицейских Toyota Prius остановился на склоне возле дома на улице Краснодарской, 171-в.

По словам инспекторов, перед ними был припаркован мусоровоз.

Как только патрульные вышли из машины, заметили, что мусоровоз самовольно начал движение задним ходом и повредил авто патрульных. Также мусоровоз повредил еще две машины: ВАЗ-2105 и Волгу-24.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на водителя мусоровоза составили админпротокол.

Напомним, ранее в автомобиль харьковских патрульных врезалась "Газель".
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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