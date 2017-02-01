В Харькове мусоровоз без водителя повредил три автомобиля
Одной из машин, получивших повреждения, стал полицейский Prius
Инцидент произошел сегодня около полудня в Харькове на Салтовке.
Автомобиль патрульных полицейских Toyota Prius остановился на склоне возле дома на улице Краснодарской, 171-в.
По словам инспекторов, перед ними был припаркован мусоровоз.
Как только патрульные вышли из машины, заметили, что мусоровоз самовольно начал движение задним ходом и повредил авто патрульных. Также мусоровоз повредил еще две машины: ВАЗ-2105 и Волгу-24.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на водителя мусоровоза составили админпротокол.
Напомним, ранее в автомобиль харьковских патрульных врезалась "Газель".
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