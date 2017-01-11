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В Харькове на три года посадили сепаратиста http://www.segodnya.ua/img/article/7872/23_main.1484134157.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/23_tn.1484134157.jpg Харьков Мужчина размещал в сети антигосударственные сообщения и хранил дома оружие

В Харькове на три года посадили сепаратиста

Сегодня, 13:27

Мужчина размещал в сети антигосударственные сообщения и хранил дома оружие

Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям. Фото: pixabay.com
Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям. Фото: pixabay.com

Октябрьский райсуд Харькова отправил за решетку 39-летнего мужчину, который распространял в интернете сепаратистские материалы.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в конце сентября 2016 года.

"Сепаратист размещал в сети сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и других регионов, провоцирование массовых беспорядков и эскалацию вооруженного конфликта", – отметили в ведостве.

Противоправную направленность публикаций подтвердили выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Также злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Злоумышленника приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина получила три года за сепаратизм.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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