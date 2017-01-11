В Харькове на три года посадили сепаратиста
Мужчина размещал в сети антигосударственные сообщения и хранил дома оружие
Октябрьский райсуд Харькова отправил за решетку 39-летнего мужчину, который распространял в интернете сепаратистские материалы.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в конце сентября 2016 года.
"Сепаратист размещал в сети сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и других регионов, провоцирование массовых беспорядков и эскалацию вооруженного конфликта", – отметили в ведостве.
Противоправную направленность публикаций подтвердили выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Также злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.
Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Злоумышленника приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Сумах женщина получила три года за сепаратизм.
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