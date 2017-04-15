ФОТОФАКТ. В Харькове произошло серьезное ДТП
Столкнулись девять машин, одного из водителей забрали в больницу
В Харькове на улице Жилярди произошла авария с участием девяти машин. Об этом сообщили в патрульной полиции.
Столкнулись грузовик-мусоровоз и легковые автомобили, среди которых Daewoo, "ВАЗ", Mitsubishi, Hyundai, Volkswagen, Honda.
Водителя Daewoo доставили в больницу.
Полиция разбирается в причинах масштабной аварии.
Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулась машина с пьяным водителем.
Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В Харькове произошло серьезное ДТП". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии