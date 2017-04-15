ФОТОФАКТ. В Харькове произошло серьезное ДТП Сегодня, 12:13 Просмотров: ...

Столкнулись девять машин, одного из водителей забрали в больницу

На месте ДТП

В Харькове на улице Жилярди произошла авария с участием девяти машин. Об этом сообщили в патрульной полиции. Столкнулись грузовик-мусоровоз и легковые автомобили, среди которых Daewoo, "ВАЗ", Mitsubishi, Hyundai, Volkswagen, Honda. Водителя Daewoo доставили в больницу. Полиция разбирается в причинах масштабной аварии. Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулась машина с пьяным водителем.