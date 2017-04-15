ФОТОФАКТ. В Харькове произошло серьезное ДТП

Сегодня, 12:13

Столкнулись девять машин, одного из водителей забрали в больницу 

На месте ДТП
На месте ДТП

В Харькове на улице Жилярди произошла авария с участием девяти машин. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Столкнулись грузовик-мусоровоз и легковые автомобили, среди которых Daewoo, "ВАЗ", Mitsubishi, Hyundai, Volkswagen, Honda.

Водителя Daewoo доставили в больницу.

Полиция разбирается в причинах масштабной аварии.

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Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулась машина с пьяным водителем.
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"Сегодня"

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