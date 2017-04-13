В Харьковской области мемориальная плита раздавила ребенка на глазах матери

Трагедия произошла во время прогулки в парке

В Харьковской области погиб ребенок. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 апреля в Красноградском районе.

"Как установили правоохранители, мама с 6-летним мальчиком гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", – рассказали в полиции.

Сейчас по факту ЧП проводится дальнейшая проверка.

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.