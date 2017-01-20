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Власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда http://www.segodnya.ua/img/article/7901/7_main.1484908544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/7_tn.1484908544.jpg Харьков По словам Геннадия Кернеса, для подобного шага нет оснований

Власти Харькова отказались переименовать проспект Героев Сталинграда

Сегодня, 12:33

По словам Геннадия Кернеса, для подобного шага нет оснований

Власти Харькова не будут рассматривать петицию. Фото: pravlife.org
Власти Харькова не будут рассматривать петицию. Фото: pravlife.org

В мэрии Харькова ответили на электронную петицию о переименовании проспекта Героев Сталинграда, которая набрала больше 5 тысяч подписей. Городской голова Геннадий Кернес сообщил, что для переименования нет оснований.

Рабочая группа по проработке вопросов, связанных с выполнением закона о декоммунизации, установила, что название проспект Героев Сталинграда под действие указанного закона не подпадает. К символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

В ответе сказано, что освобождение Харькова как в феврале, так и в августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы. 4 из 10 дивизий, которые принимали участие в освобождении Харькова, до этого принимали непосредственное участие в Сталинградской битве. Кроме того, в послевоенное время в городе Харькове жили 122 Героя Советского Союза, часть из которых принимали участие в военных операциях Сталинградской битвы. Также участниками Сталинградской битвы были Герои Советского Союза – уроженцы Харькова.

Напомним, в петиции, которая была зарегистрирована 1 ноября 2016 года, предлагается переименовать проспект Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы – выпускника Харьковского национального университета им. Каразина, бойца 93 ОМБр, который погиб в Луганской области во время обстрела.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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