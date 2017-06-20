Жителей Харькова напугала коробка с милым "секретом"

Сегодня утром в Московский отдел полиции поступило сообщение о подозрительной коробке, которую обнаружили на ступенях нотариальной конторы на улице Академика Павлова, 18.

Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, по указанному адресу выезжали эксперты-взрывотехники. Оказалось, что внутри коробки находились котята. Их передали в Центр обращения с животными.

Напомним, в Одессе на рынок подкинули коробку с птенцами.