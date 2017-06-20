Жителей Харькова напугала коробка с милым "секретом"
Животных подбросили на крыльцо нотариальной конторы
Сегодня утром в Московский отдел полиции поступило сообщение о подозрительной коробке, которую обнаружили на ступенях нотариальной конторы на улице Академика Павлова, 18.
Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, по указанному адресу выезжали эксперты-взрывотехники. Оказалось, что внутри коробки находились котята. Их передали в Центр обращения с животными.
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