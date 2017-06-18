Назван главный просчет оккупантов с турсезоном в Крыму

Вчера, 09:19

Около 5% крымчан были непосредственно вовлечены в турбизнес 

Фото: newsader.com
Фото: newsader.com

Журналист, телеведущая и блогер Лариса Волошина заявляет, что Россия при планировании оккупации Крыма была введена в заблуждение официальной статистикой и не учла особенностей занятости и туристического сезона на полуострове, пишет "Обозреватель".

"Когда Российская Федерация готовилась к оккупации Крыма, она не учла элементарных вещей. Они не могли спрогнозировать, что русскоговорящее население возьмет оружие и пойдет воевать на стороне Украины. Также они не могли предвидеть вопрос курортного сезона. Согласно статистике, которую давала Украина, около 5% крымчан были непосредственно вовлечены в турбизнес. В целом давались такие прогнозы, что около 25% крымчан в сезон имеют какие-то там отношение к сезону. Как оказалось, намного больше. Фактически, любой крымчанин имел выгоду от курорта и жил с курорта", – подчеркнула она.

По словам Волошиной, статистика при этом не показывает связь со многими смежными отраслями экономики.

"Местная власть во время сезона продавала места на набережной для торговли и пополняла бюджетные фонды Крыма, которыми потом ремонтировала дороги и т.п. Всего этого сейчас нет. Казалось бы, что всего 25% людей вовлечено, но Крым зависит очень сильно", – заключила журналист.
Украина, Крым, статистика, население, прогнозы, туристический сезон

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