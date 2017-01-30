Россияне на границе Крыма устроили охоту на украинскую еду

Сегодня, 16:36

Продукты ищут в сумках и чемоданах путешественников

Продукты ищут в сумках и чемоданах. Фото: hronika.info
Продукты ищут в сумках и чемоданах. Фото: hronika.info

За минувшую неделю в оккупированный Крым пытались ввезти 150 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 13 кг картофеля, 29 кг овощей, 24 кг фруктов, 32 кг орехов и сухофруктов, 23 кг муки, 8 кг фасоли, 4 кг и 6 пакетов семенного материала, а также 14 кг прочей продукции растительного происхождения", – пояснили в Россельхознадзоре.

Согласно нормам Таможенного союза, все продукты на полуостров допущены не были.

Напомним, с начала 2017 года в Крым не пустили 802 килограмма продуктов украинского производства.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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