Россияне на границе Крыма устроили охоту на украинскую еду

Продукты ищут в сумках и чемоданах путешественников

За минувшую неделю в оккупированный Крым пытались ввезти 150 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 13 кг картофеля, 29 кг овощей, 24 кг фруктов, 32 кг орехов и сухофруктов, 23 кг муки, 8 кг фасоли, 4 кг и 6 пакетов семенного материала, а также 14 кг прочей продукции растительного происхождения", – пояснили в Россельхознадзоре.

Согласно нормам Таможенного союза, все продукты на полуостров допущены не были.

Напомним, с начала 2017 года в Крым не пустили 802 килограмма продуктов украинского производства.