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Украинца, задержанного на админгранице с Крымом, арестовали http://www.segodnya.ua/img/article/7867/97_main.1484042707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/97_tn.1484042707.jpg Крым Российский суд избрал меру пресечения в виде содерржания под стражей для украинца, которого задержала ФСБ

Украинца, задержанного на админгранице с Крымом, арестовали

Сегодня, 12:05

Российский суд избрал меру пресечения в виде содерржания под стражей для украинца, которого задержала ФСБ

Севастопольское СИЗО. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko
Севастопольское СИЗО. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko

Российский суд заключил под стражу гражданина Украины, который сменил фамилию, чтобы попасть на территорию Крыма. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по региону, передает "112 Украина" со ссылкой на ТАСС.

"В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основе статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы") арестованному грозит до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, российские пограничники задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом. Как утверждают оккупанты, он изменил фамилию для попытки въезда на полуостров.

Как сообщалось, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

10 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе планировавших теракты "украинских диверсантов". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
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