Украинца, задержанного на админгранице с Крымом, арестовали

Российский суд избрал меру пресечения в виде содерржания под стражей для украинца, которого задержала ФСБ

Российский суд заключил под стражу гражданина Украины, который сменил фамилию, чтобы попасть на территорию Крыма. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по региону, передает "112 Украина" со ссылкой на ТАСС.

"В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основе статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы") арестованному грозит до четырех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, российские пограничники задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом. Как утверждают оккупанты, он изменил фамилию для попытки въезда на полуостров.

Как сообщалось, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

10 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе планировавших теракты "украинских диверсантов". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.