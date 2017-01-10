В ФСБ заявляют о задержании украинца на админгранице с Крымом

Оккупанты утверждают, что задержанный сменил фамилию и паспорт, чтоб попасть на полуостров

Российские пограничники задержали украинца на пропускном пункте Перекоп на админгранице с оккупированным Крымом, который, как утверждают оккупанты, изменил фамилию для попытки въезда на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой "крымское погрануправление" ФСБ.

Как сообщают в ФСБ, задержанному гражданину Украину ранее был запрещен въезд на территорию Крыма до 2019 года, в связи с этим его и задержали за попытку попасть на полуостров, но уже под другой фамилией.

В погрануправлении отметили, что мужчина обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось, 5 января сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

Напомним, 10 ноября ФСБ РФ заявила о задержании в Севастополе планировавших теракты "украинских диверсантов". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.