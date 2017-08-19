В Крыму сель уничтожил 80 гектаров виноградников
Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный
Не менее 80 га виноградников одного из крупнейших винзаводов Крыма – "Массандра" – пострадали из-за селевого потока, сообщает предприятие.
"Точные цифры будут известны после более детального обследования. Однако, по оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены – колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны", – отмечается в информации завода.
Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный. "Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду – разрушены ограждения, вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью", – отмечает предприятие.
"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Энотека "Массандры" насчитывает около 1 млн бутылок коллекционных вин свыше 800 наименований. Коллекция предприятия – крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Напомним, непогода, разбушевавшаяся в пятницу вечером на полуострове, оставила без света 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке и с. Яркое поле Кировского района.
МЧС Крыма в субботу утром отчиталось о завершении работ по откачке воды из домов и придомовых территорий. Энергетики ликвидировали последствия аварийных отключений, нарушенное грозой энергоснабжение восстановлено.
Порядка 70 автомобилей пострадали под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи - их "намыло" на дорогу.
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