В Крыму сель уничтожил 80 гектаров виноградников

Вчера, 21:25

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный

Селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Фото: elitefon.ru
Селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Фото: elitefon.ru

Не менее 80 га виноградников одного из крупнейших винзаводов Крыма – "Массандра" – пострадали из-за селевого потока, сообщает предприятие.

"Точные цифры будут известны после более детального обследования. Однако, по оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены – колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны", – отмечается в информации завода.

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный. "Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду – разрушены ограждения, вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью", – отмечает предприятие.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Энотека "Массандры" насчитывает около 1 млн бутылок коллекционных вин свыше 800 наименований. Коллекция предприятия – крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, непогода, разбушевавшаяся в пятницу вечером на полуострове, оставила без света 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке и с. Яркое поле Кировского района.

МЧС Крыма в субботу утром отчиталось о завершении работ по откачке воды из домов и придомовых территорий. Энергетики ликвидировали последствия аварийных отключений, нарушенное грозой энергоснабжение восстановлено.

Порядка 70 автомобилей пострадали под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи - их "намыло" на дорогу.
Крым, потоп, непогода, Массандра, сель, виноградники

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Источник:

Интерфакс-Украина

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