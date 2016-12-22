В оккупированном Крыму отреагировали на резолюцию ООН

Самопровозглашенный "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов не согласен с утверждением резолюции ООН по нарушениям прав человека на полуострове, и согласился принять международные делегации. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, у международных организаций нет доказательств нарушений прав человека на полуострове.

"Ничего общего с реальным положением дел на полуострове эта резолюция не имеет, она содержит пропагандистские штампы вместо доказательств. Мнения самих крымчан никто не учитывает. Замечу, что все иностранные делегации, которые приезжали в Крым после воссоединения с Россией, отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам", – написал Аксенов.

Кроме того он добавил, что Крым готов принять иностранных наблюдателей, но только если на это даст добро президент РФ.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.