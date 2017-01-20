В Ровенской области авто с паломниками перевернулось на глазах у полицейских: семь пострадавших (фото,видео)

Микроавтобус слетел в кювет из-за скользкой дороги, а пострадавшие возвращались с паломничества к целебному источнику

В Ровенской области, на трассе Киев-Чоп, слетел с дороги и перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял 47-летний водитель. В результате аварии семь пассажиров попали в больницу с незначительными травмами.

"ДТП произошло сегодня, 20 января, около 10.30 часов вблизи села Тараканов Дубенского района. Машина съехала в кювет на глазах у полицейских, из-за неудовлетворенного состояния дороги – трасса была очень скользкой. Все пострадавшие возвращались с паломничества в село Онишковцы, где находиться целебный источник святой Анны, и двигались в направлении Ровно", – рассказали Сегодня.ua в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

В результате троих жительниц Кременецкого района, двух женщин из Львовской области, одну киевлянку и 25-летнего тернополянина после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.