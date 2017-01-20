Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Ровенской области авто с паломниками перевернулось на глазах у полицейских: семь пострадавших (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/27_main.1484922236.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/27_tn.1484922236.jpg Запад Микроавтобус слетел в кювет из-за скользкой дороги, а пострадавшие возвращались с паломничества к целебному источнику 

В Ровенской области авто с паломниками перевернулось на глазах у полицейских: семь пострадавших (фото,видео)

Сегодня, 16:48

Микроавтобус слетел в кювет из-за скользкой дороги, а пострадавшие возвращались с паломничества к целебному источнику 

В Ровенской области, на трассе Киев-Чоп, слетел с дороги и перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял 47-летний водитель. В результате аварии семь пассажиров попали в больницу с незначительными травмами.

"ДТП произошло сегодня, 20 января, около 10.30 часов вблизи села Тараканов Дубенского района. Машина съехала в кювет на глазах у полицейских, из-за неудовлетворенного состояния дороги – трасса была очень скользкой. Все пострадавшие возвращались с паломничества в село Онишковцы, где находиться целебный источник святой Анны, и двигались в направлении Ровно", – рассказали Сегодня.ua в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

В результате  троих жительниц Кременецкого района, двух женщин из Львовской области, одну киевлянку и 25-летнего тернополянина после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
ДТП, авто, водитель, дороги, погиб, ровно, святой, пострадавшие, микроавтобус

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области авто с паломниками перевернулось на глазах у полицейских: семь пострадавших (фото,видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Авто украли с автомойки. Фото: pixabay.com

Во Львове автомойщик ограбил кассу и угнал машину клиента

Сегодня, 15:32

Полицейские задержали правонарушителя, а машину вернули владельцу

Запад

Львовские копы на авто слетели с дороги и врезались бетонную ограду

Вчера, 12:54

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

Запад

Мужчина погиб на месте аварии. Фото: misto.kh.ua

Во Львовской области автобус насмерть сбил молодого парня

Вчера, 11:46

В результате полученных травм 26-летний житель Городоцкого района скончался на месте 

Происшествия и криминал

В Запорожской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГСЧС

Страшное ДТП на трассе Харьков - Симферополь: мужчину сбили три раза

18 Января, 18:54

Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте. Сначала его сбил автомобиль "Ситроен", а потом переехали две легковушки 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.