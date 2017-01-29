Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке
По мнению НАБУ, такое решение суда является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы
Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого в получении 22 тыс. долларов взятки судьи Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По мнению НАБУ, такое решение суда от 29 января является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы.
НАБУ призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку такому решению суда, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.
Напомним, 27 января детективы НАБУ сообщили о подозрении судье Соломенского райсуда Киева Сергею Зинченко, задержанному с поличным при получении неправомерной выгоды, и его соучастнику в получении взятки в размере 22 тыс. долларов.
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