Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке

По мнению НАБУ, такое решение суда является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы

Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого в получении 22 тыс. долларов взятки судьи Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По мнению НАБУ, такое решение суда от 29 января является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы.

НАБУ призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку такому решению суда, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Напомним, 27 января детективы НАБУ сообщили о подозрении судье Соломенского райсуда Киева Сергею Зинченко, задержанному с поличным при получении неправомерной выгоды, и его соучастнику в получении взятки в размере 22 тыс. долларов.