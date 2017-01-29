Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке

Сегодня, 22:16

По мнению НАБУ, такое решение суда является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы

Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке, фото ZN.ua
Львовский суд отказался взять под стражу киевского судью, пойманного на взятке, фото ZN.ua

Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в удовлетворении ходатайства об аресте подозреваемого в получении 22 тыс. долларов взятки судьи Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По мнению НАБУ, такое решение суда от 29 января является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы.

НАБУ призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку такому решению суда, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Напомним, 27 января детективы НАБУ сообщили о подозрении судье Соломенского райсуда Киева Сергею Зинченко, задержанному с поличным при получении неправомерной выгоды, и его соучастнику в получении взятки в размере 22 тыс. долларов.
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"Сегодня"

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