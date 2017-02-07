На Прикарпатье практикуют овцетерапию (видео)
С помощью овец вылечить можно не один десяток болезней, говорит ветеринар
Нетрадиционный вид лечения практикуют на Прикарпатье. Вместо таблеток здесь – шерсть, молоко и жир животных.
Роман – ветеринар. Однако лечит не только животных. Уже два года мужчина занимается овцетерапией. Так называют практику лечения с помощью овец. Их на ферме Романа почти два десятка.
Мужчина рассказывает: с помощью овец вылечить можно не один десяток болезней.
"Оздоравливает посттравматические контрактуры, это после переломов, вывихи, это бронхиты", – говорит Роман Бойчук.
Традиционные гуцульские рецепты оздоровления Роман запатентовал.
Целебной у овец есть даже шерсть. Несколько недель ношения пояса – убеждает врач – и о боли в пояснице можно забыть.
"Поясок себе обматываете, и день можно ходить. Одновременно и лечит, и сквозняк не тянет", – отметила пациентка.
А еще овцы помогают снять стресс.
Животным-врачам больше всего радуются дети. Им позволяют даже покататься на овцах верхом. От этого, говорят горцы, малыши успокаиваются и добреют.
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