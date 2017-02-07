На Прикарпатье практикуют овцетерапию (видео)

Сегодня, 12:58

С помощью овец вылечить можно не один десяток болезней, говорит ветеринар 


Нетрадиционный вид лечения практикуют на Прикарпатье. Вместо таблеток здесь – шерсть, молоко и жир животных.

Роман – ветеринар. Однако лечит  не только животных. Уже два года мужчина занимается овцетерапией.  Так называют практику лечения с помощью овец. Их на ферме Романа почти два десятка.

Мужчина рассказывает: с помощью овец вылечить можно не один десяток болезней.

"Оздоравливает посттравматические контрактуры, это после переломов, вывихи, это бронхиты", – говорит Роман Бойчук.

Традиционные гуцульские рецепты оздоровления Роман запатентовал.

Целебной у овец есть даже шерсть. Несколько недель ношения пояса – убеждает врач – и о боли в пояснице можно забыть.

 "Поясок себе обматываете, и день можно ходить. Одновременно и лечит, и сквозняк не тянет", – отметила пациентка.

А еще овцы помогают снять стресс.

Животным-врачам  больше всего радуются дети. Им позволяют даже покататься на овцах верхом. От этого, говорят горцы, малыши успокаиваются и добреют.
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Источник:

"Сегодня"

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