ФОТОФАКТ. На украинской границе образовался ледовой затор длиной 5,5 км (видео)

Начало затора находится в створе гидрометрического поста (Словакия) и заканчивается в с. Сторожница Ужгородского района

В результате непогоды, которая уже несколько дней бушует на Закарпатье, на реке Уж на украинско-словацкой границе образовался ледовой затор длиной 5,5 км.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"На основании проведенного 05.02.2017 общего обследования трансграничной реки Уж, в зоне государственной границы на украинской и словацкой территориях, выявлено образование в русле реки Уж ледового затора длиной 5,5 км. Начало затора находится в створе гидрометрического поста (Словакия), ниже села Пинковце, и заканчивается в с. Сторожница Ужгородского района (Украина)", – отмечают спасатели.

Напомним, фотограф Андрей Кирилюк и специалисты Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса сняли масштабный ледоход на реке Уж сняли с высоты птичьего полета.

Как сообщалось, непогоды бушует на Закарпатье с вечера четверга, 2 февраля. В регионе в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий. Спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.