ФОТОФАКТ. На украинской границе образовался ледовой затор длиной 5,5 км (видео)

Сегодня, 11:08

Начало затора находится в створе гидрометрического поста (Словакия) и заканчивается в с. Сторожница Ужгородского района


Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

Ледовой затор на украинско-словацкой границе. Фото: mukachevo.net

 


В результате непогоды, которая уже несколько дней бушует на Закарпатье, на реке Уж на украинско-словацкой границе образовался ледовой затор длиной 5,5 км.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"На основании проведенного 05.02.2017 общего обследования трансграничной реки Уж, в зоне государственной границы на украинской и словацкой территориях, выявлено образование в русле реки Уж ледового затора длиной 5,5 км. Начало затора находится в створе гидрометрического поста (Словакия), ниже села Пинковце, и заканчивается в с. Сторожница Ужгородского района (Украина)", – отмечают спасатели.

Напомним, фотограф Андрей Кирилюк и специалисты Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса сняли масштабный ледоход на реке Уж сняли с высоты птичьего полета.

Как сообщалось, непогоды бушует на Закарпатье с вечера четверга, 2 февраля. В регионе в результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод уже подтоплены 127 домохозяйств, 4 жилых дома и 25 гектаров сельхозугодий. Спасатели начали взрывать лед на реках, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов.
фото, Словакия, Закарпатье, граница, лед, ужгород, непогода, реки, затор, ГСЧС, река Уж

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. На украинской границе образовался ледовой затор длиной 5,5 км (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В горах Закарпатской области сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Фото: venividi.ru

На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:40

На реках ожидается дальнейшее повышение уровней воды, а в горах сохраняется высокий уровень лавинной опасности

Донбасс

Жителей Авдеевки частично эвакуировали. Фото: AFP

Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек

Сегодня, 08:55

Из города увезли в основном стариков и детей

Происшествия

Постройка. Аварийный дом и сейчас в полуразрушенном состоянии

Обрушение дома в Киеве: нашли подозреваемого в деле о громком ЧП в центре столицы

Сегодня, 07:38

Прорабу сообщили о подозрении по двум статьям

Мир

Непогода здесь вызвала рост чрезвычайных ситуаций на дорогах. Фото из открытых источников

Сильный снегопад оставил без света 18 тысяч жителей Канады

Вчера, 03:32

В южных районах страны выпало более десяти сантиметров снега

Мир

На месте трагедии. Фото: Лайф

В Москве на коляску с ребенком упала ледяная глыба

4 Февраля, 23:36

Находившийся в коляске двухмесячный ребенок получил тяжелейшую травму

Происшествия

Киев превратился в каток, горожане массово падают на тротуарах

3 Февраля, 15:44

Ступеньки обледенели, ходить по улице стало опасно  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования