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На Волыни копы спасли от смерти замерзающего лебедя (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/74_main.1484049614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/74_tn.1484049614.jpg Запад Один из полицейских забрал птицу к себе домой

На Волыни копы спасли от смерти замерзающего лебедя (фото)

Сегодня, 14:09

Один из полицейских забрал птицу к себе домой

Красавца-лебедя, который оказался в "ледяном плену" на мелиоративном канале села Здомышель Ратнивского района, спасли полицейские.

"Лебедя привезли в отделение полиции, его  осмотрел ветеринар и обнаружил повреждения правого крыла. Если б мы повременили с помощью,  то лебедь бы погиб, он был голодным и обессиленным", – сообщают в волынской полиции.

Ухаживать до весны за лебедем согласился следователь  полиции Иван Костючик, который взял  птицу к себе домой.

Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
Волынь, ветеринар, лебедь, пес, полицейские

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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