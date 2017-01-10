На Волыни копы спасли от смерти замерзающего лебедя (фото)
Один из полицейских забрал птицу к себе домой
Красавца-лебедя, который оказался в "ледяном плену" на мелиоративном канале села Здомышель Ратнивского района, спасли полицейские.
"Лебедя привезли в отделение полиции, его осмотрел ветеринар и обнаружил повреждения правого крыла. Если б мы повременили с помощью, то лебедь бы погиб, он был голодным и обессиленным", – сообщают в волынской полиции.
Ухаживать до весны за лебедем согласился следователь полиции Иван Костючик, который взял птицу к себе домой.
Напомним, недавно на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.
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