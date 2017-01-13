На Закарпатье душевнобольных выгоняют работать и закрывают в железные клетки (фото)

В курортном городе Мукачево Закарпатской области интернат для душевнобольных, где проживает 98 женщин и 19 мужчин, потихоньку превращается в настоящую тюрьму, а его пациенты – в бесплатную рабочую силу, которую можно кормить "отходами", лечить по устаревшим схемам и содержать в условиях полной антисанитарии.

К таким печальным выводам пришла мониторинговая группа уполномоченного по правам человека, которая повторно и без предупреждения посетила мукачевский интернат.

Как оказалось, душевнобольных за "плохое поведение" или непослушание закрывают в подвальной комнате с металлической решеткой. На днях там обнаружили четырех таких "узников". А несколько лет назад в этом интернате обнаружили самодельную металлическую клетку, в которой держали женщину.

"Во время общения все подопечные жаловались, что после завтрака их выгоняют на весь день в коридор или смотреть телевизор в общем зале. Им запрещают находиться в своих комнатах и лежать на своих кроватях. Администрация объяснила свои действия тем, что когда пациенты спят днем, то ночью мешают другим ", – отметила сотрудник Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Анастасия Клюга.

Также в подсобном хозяйстве постоянно работают четверо подопечных интерната, а на сельскохозяйственных работах задействованы даже недееспособные – люди, которым противопоказана любая работа. Врач назначает им по 4-5 часов "трудотерапии". За тяжелую работу, по документам, больные получают от 10 до 70 гривен в месяц.

Кроме этого, "постояльцы" интерната жаловались на плохую еду, они рассказали также, что вынуждены покупать продукты, мыло и даже туалетную бумагу за свои деньги.

Согласно выводам проверяющих, в больным многие годы не меняют схемы лечения. Некоторые из них принимают одни и те же нейролептики по 10-13 лет без изменения дозировки.

"То, что мы увидели, в европейских странах приравнивается к жестокому обращению, которое граничит с пытками. Интернат скорее напоминает режимное заведение, чем социально-медицинское учреждение", – отметил региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного в Закарпатской области Олег Григорьев.

По результатам визита акты реагирования Уполномоченного по правам человека будут направлены в Генпрокуратуру Украины, Минсоцполитики Украины и Закарпатскую ОГА.

Напомним, недавно из львовской психиатрической больницы сбежали двое пациентов. Беглец, который был на принудительном лечении, подозревает в убийстве жены в 2015 году. Второй пациент причастен к незаконному завладению транспортным средством.