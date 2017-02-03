На Закарпатье талая вода разлилась по дворам, жилым домам и дорогам

Ледовый затор образовался на реке Боржава, а в Свалявском районе потоп возник из-за мусора в сливных стоках и канавах

На Закарпатье небольшое потепление, дожди и тающий снег сразу стали причиной подтопления домохозяйств в отдельных районах.

"Из-за загромождения мусором придорожных канав, сливных стоков подтоплено 15 частных домохозяйств в с. Пасека – высота воды составляла около 15 см, также перелив воды, протяженностью 100 м, зафиксирован на дорожном полотне международной автотрассы Киев-Чоп, вблизи с. Голубиное Свалявского района", – сообщают в ГСЧС.

К вечеру угроза подтопления жилых домов в этом районе была ликвидирована, вода сошла самотеком.

Уже сегодня, 3 февраля, из-за образования ледового затора на реке Боржава в Иршавском районе вода подтопила один жилой дом и около 20 частных домохозяйств. Высота воды составляет около 30-50 см. На данный момент всех жильцов эвакуировали.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.