На Закарпатье талая вода разлилась по дворам, жилым домам и дорогам

Сегодня, 11:08

Ледовый затор образовался на реке Боржава, а в Свалявском районе потоп возник из-за мусора в сливных стоках и канавах

На Закарпатье - большая вода. Фото: zk.dsns.gov.ua
На Закарпатье - большая вода. Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье небольшое потепление, дожди и тающий снег сразу стали причиной подтопления домохозяйств в отдельных районах.

"Из-за загромождения мусором придорожных канав, сливных стоков подтоплено 15 частных домохозяйств в с. Пасека – высота воды составляла около 15 см, также перелив воды, протяженностью 100 м, зафиксирован на дорожном полотне международной автотрассы Киев-Чоп, вблизи с. Голубиное Свалявского района", – сообщают в ГСЧС.

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К вечеру угроза подтопления жилых домов в этом районе была ликвидирована, вода сошла самотеком.

Уже сегодня, 3 февраля, из-за образования ледового затора на реке Боржава в Иршавском районе вода подтопила один жилой дом и около 20 частных домохозяйств. Высота воды составляет около 30-50 см. На данный момент всех жильцов эвакуировали.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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