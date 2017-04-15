На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС

Сегодня, 13:52

Чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного бизнесмена

Чиновник погорел на взятке. Фото: СБУ
Чиновник погорел на взятке. Фото: СБУ

На Закарпатье по подозрению во взяточничестве задержан один из руководителей облуправления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Установлено, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного бизнесмена, сообщает СБУ.

"За эту сумму ему обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров. Трех злоумышленников задержали в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", – говорится в сообщении.

У одного из работников фискальной службы выявлен паспорт гражданина соседней страны.

Ранее сообщалось, что директор департамента НБУ погорел на взятке в 25 тысяч долларов.
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"Сегодня"

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