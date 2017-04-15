На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС
Чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного бизнесмена
На Закарпатье по подозрению во взяточничестве задержан один из руководителей облуправления внутренней безопасности Государственной фискальной службы.
Установлено, что чиновник совместно с двумя подчиненными требовали 300 долларов у местного бизнесмена, сообщает СБУ.
"За эту сумму ему обещали не препятствовать таможенному оформлению партии импортных товаров. Трех злоумышленников задержали в центре Ужгорода во время получения всей суммы взятки", – говорится в сообщении.
У одного из работников фискальной службы выявлен паспорт гражданина соседней страны.
Ранее сообщалось, что директор департамента НБУ погорел на взятке в 25 тысяч долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии