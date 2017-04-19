Подробности убийства на Яворовском полигоне: накануне военный сделал предложение другой женщине

В военной прокуратуре не исключают версию о том, что причиной убийства мог быть "любовный треугольник"

Во Львовской области, на территории Яворовского полигона, в районе села Дубровица, где дислоцируется одна из воинских частей из Одесской области, произошло убийство. 26-летний военный-контрактник несколько раз ударил ножом в область сердца женщину-медика, затем перерезал ей горло и бросил тело в яму для отходов.

"По предварительным данным, 18 апреля во время распивания спиртного в палатке между военнослужащими вспыхнул конфликт. В результате мужчина нанес два смертельных ударов ножом женщине-сержанту, после чего думал бежать, собрал в дорогу рюкзак, но потом сообщил обо всем командиру. Контрактнику объявили о подозрении, сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", – рассказал во время брифинга военный прокурор Львовского гарнизона Владислава Савинец.

По одной из версий, в конфликте замешана еще одна женщина – военный психолог, которой подозреваемый за несколько часов до трагедии сделал предложение. По этому поводу военные и устроили вечеринку.

По словам свидетелей, между женщинами: медиком и психологом также была ссора, и правоохранители не исключают вероятность того, что мужчина мог защищать, или даже "выгораживать" свою невесту.

На вопрос журналистов, откуда на полигоне взялся алкоголь, прокурор ответил, что военные могли привезти его с собой.

Также известно, что все участники трагедии воевали на Донбассе. 30-летняя погибшая – родом из города Херсон, замужем, ее муж также находится в зоне боевых действий.

Напомним, на территории Яворовского полигона военнослужащий зарезал 30-летнюю женщину – фельдшера медицинской службы. Оба прибыли на полигон из Херсонской области.