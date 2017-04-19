Подробности убийства на Яворовском полигоне: накануне военный сделал предложение другой женщине

Сегодня, 19:40

В военной прокуратуре не исключают версию о том, что причиной убийства мог быть "любовный треугольник"


Палаточный городок, где произошло убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры

Палаточный городок, где произошло убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры

Палаточный городок, где произошло убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры

Палаточный городок, где произошло убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры

Палаточный городок, где произошло убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры

Во Львовской области, на территории Яворовского полигона, в районе села Дубровица, где дислоцируется одна из воинских частей из Одесской области, произошло убийство. 26-летний военный-контрактник несколько раз ударил ножом в область сердца женщину-медика, затем перерезал ей горло и бросил тело в яму для отходов.

"По предварительным данным, 18 апреля во время распивания спиртного в палатке  между военнослужащими  вспыхнул конфликт. В результате мужчина нанес два смертельных ударов ножом женщине-сержанту, после чего думал бежать, собрал в дорогу рюкзак, но потом  сообщил обо  всем командиру. Контрактнику объявили о подозрении, сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", – рассказал во время брифинга военный прокурор Львовского гарнизона Владислава Савинец.

По одной из версий, в конфликте замешана еще одна женщина – военный психолог,  которой подозреваемый за несколько часов до трагедии сделал предложение. По  этому поводу военные и устроили вечеринку.

По словам свидетелей, между женщинами:  медиком и психологом  также была ссора, и правоохранители не исключают вероятность того, что  мужчина мог защищать, или даже  "выгораживать" свою невесту.

На вопрос журналистов, откуда на полигоне взялся алкоголь, прокурор ответил, что военные могли привезти его с собой.

Также известно, что все участники трагедии воевали на Донбассе. 30-летняя погибшая – родом из города Херсон, замужем, ее муж также находится в зоне боевых действий.

Напомним, на территории Яворовского полигона военнослужащий зарезал 30-летнюю женщину – фельдшера медицинской службы. Оба прибыли на полигон из Херсонской области.
Львов, военные, прокурор, правоохранители, муж, конфликт, На Донбассе

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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