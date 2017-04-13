Школьница упала с девятиэтажки и погибла во Львовской области

Вчера, 23:36

От полученных травм 14-летняя девочка умерла на месте

Девочка упала с крыши. Фото: Oboi-Dlja-Stola.ru
Девочка упала с крыши. Фото: Oboi-Dlja-Stola.ru

Сегодня, около 17:30 в Стрыйский отдел полиции поступила информация о том, что по ул. Коссака в городе Стрый с крыши девятиэтажного жилого дома упала несовершеннолетняя девушка. От полученных травм 14-летняя школьница умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области, передает УНН.

"Правоохранители установили личность погибшей — четырнадцатилетняя ученица восьмого класса одной из местных школ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции и работники других службы. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – сообщили в полиции.

Напомним, актер фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов выбросился из окна квартиры в Москве.
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