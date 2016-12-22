Скандал в Львове: активисты сорвали сессию горсовета (фото,видео)

Сегодня в львовской мэрии – очередной "мусорный скандал". Во время сессии в зал ворвались активисты, сорвали пленарное заседание и требовали от депутатов проголосовать против создания в микрорайоне Рясне мусоросортировочной линии. После потасовки для депутатов объявили перерыв.

"Участник общественной организации "Розвыток горомады" устроили драку, вели себя агрессивно и выломали двери", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.

В тоже время, сами активисты говорят, что мэр города обещал не строить предприятий по переработке отходов в этой части города, и сам же нарушил свое обещание.

"Мы выступаем против размещения мусороперерабатывающих цехов на территории промзоны "Сельмаш", потому что рядом планируется создание ландшафтного заказника "Торфяники Белогорще", – пишут жители районов Рясне, Билогорщи и Левандовки в соцсетях.

Также, по словам активистов, там находится торфяная зона, где летом часто происходят самовозгорания. В добавок, эта местность граничит с частным сектором, где нет центрального водоснабжения, и люди набирают воду из колодцев. И, наконец, вся "мусорная деятельность" на этой территории изначально ведется без необходимых документов и разрешений

Отметим, что на днях жители этих районов дважды перекрывали дорогу с требованиями решить эту проблему в их пользу. Акция протеста проходила поздно вечером, на пешеходном переходе по ул. Шевченко, что в микрорайоне Рясне.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове началась с конца мая, когда случился пожар на Грибовицкой свалке и погибли люди.