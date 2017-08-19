Скандальное ДТП с "Мерседесом" президента ФК "Карпаты": полицейские рассказали подробности

Вчера, 22:56

Виновника аварии сегодня арестовали, ему грозит до 8 лет за решеткой


Полицейские рассказали новые подробности по резонансному ДТП во Львовской области – "Мерседес" врезался в "Опель", водитель которого погибла. Это была 31-летняя местная жительница Наталья Трила. В полиции сообщили, "Мерседес" принадлежит президенту футбольного клуба "Карпаты". Кто был за рулем – сейчас выясняют.

Мать Натальи на успокоительных, она не может смириться с гибелью дочери. Говорит, та возвращалась с работы, до дома не доехала всего 200 метров.

Родственники погибшей девушки, ссылаясь на очевидцев аварии, говорят, что за рулем "Мерседеса" был 63-летний президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский. Дескать охранник взял его вину на себя.

Но в полиции говорят, что свидетелей, пока нет. Подтверждают – автомобиль который совершил ДТП, действительно принадлежит Дыминскому. Был ли он за рулем – проверяют.

Президент "Карпат" на звонки не отвечает. В пресс службе футбольного клуба ситуацию тоже не комментируют. А водителя, который признал вину – сегодня арестовали на 60 суток без права залога. Виновнику аварии грозит до 8 лет за решеткой.

По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание  от трех до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщают пользователи соцсетей, а также местные СМИ, за рулем Merсedes якобы находился известный предприниматель и владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский.

Ранее сообщалось, что возле Львова в ДТП погибла молодая женщина.
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