Умер экс-начальник милиции Ровенской области, в которого стрелял сын-прокурор

Сегодня, 11:24

Мужчина получил несколько пулевых ранений, медики боролись за его жизнь около двух недель

Вячеслав Чайка. Фото: соцсети / Алексей Бучинский
Вячеслав Чайка. Фото: соцсети / Алексей Бучинский

В больнице умер бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, который получил пулевые ранения. Медики боролись за жизнь мужчины около двух недель, но спасти его не смогли.

Об этом в сецсети сообщает заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский.

"Сегодня ночью, после двух недель борьбы за жизнь, остановилось сердце Вячеслава Чайки. Выражаем свое глубокое соболезнование родным и близким Вячеслава Юрьевича", – написал заместитель главы областного совета.

Эту информации сайту "Сегодня" также подтвердили в пресс-службе полиции Ровенской области. 

Напомним, вечером 1 апреля в городе Дубно Ровенской области произошла стрельбаАдвокат Вита Шаблий была застрелена в упор, ее муж – бывший начальник УМВД Ровенской области Вячеслав Чайка – получил несколько пулевых ранений, был госпитализирован.

И в прокуратуре области, и в полиции сообщили, что причастным к преступлению может оказаться сын Чайки от его первого брака Игорь, один из прокуроров в Тернопольской области. 

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Как позже сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, подозреваемый добровольно сдался правоохранителям.

4 апреля суд взял под круглосуточный домашний арест сына Вячеслава Чайки. Прокурора обязали носить электронное средство контроля, не покидать место жительства его матери в городе Дубно, не общаться со своим отцом, являться по вызову суда и следствия и сдать свой загранпаспорт.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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