В центре Львова горят шины у суда (фото,видео)

Сегодня во Львове около сотни человек пикетируют Апелляционный суд. Возле здания на площади Соборной,7 собрались активисты, а также родственники и знакомые водителя и двоих охранников, погибших во время покушения на жизнь директора ОАО "Львовский хладокомбинат" Богдана Копытко.

Люди требуют объяснений от троих судей, которые своим решением выпустили под залог около 1,5 миллиона гривен опасного преступника, организовавшего это покушение. Об этом сообщаютучастники Варта-1 в Facebook.

Напомним, покушение на предпринимателя было совершено 29 августа во Львовской области. Тогда был взорван внедорожник "Мерседес", погибли трое охранников, еще один был ранен. Сам бизнесмен, который ехал в другом автомобиле сзади, не пострадал. В конце сентября этого года в Киеве задержали исполнителей и заказчика - жителя Львовской области, который пообещал исполнителям 100 тыс. долларов США. Однако после неудачного покушения он передал бандитам 600 тыс. грн, с требованием "закончить дело". 2 февраля организатора этого преступления выпустили под залог.