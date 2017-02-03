В центре Львова горят шины у суда (фото,видео)

Сегодня, 12:48

Возле здания Аппеляционного суда собрались активисты и родные парней, погибших во время покушения на директора "ЛИМО"


Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Во Львове - пикет возле суда. Фото: соцсети

Сегодня во Львове около сотни человек пикетируют Апелляционный суд. Возле здания на площади Соборной,7 собрались активисты, а также родственники и знакомые водителя и двоих охранников, погибших во время покушения на жизнь директора ОАО "Львовский хладокомбинат" Богдана Копытко.

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Люди требуют объяснений от троих  судей, которые своим решением выпустили  под залог около 1,5 миллиона гривен опасного преступника, организовавшего это покушение. Об этом сообщаютучастники Варта-1 в Facebook.  

Напомним, покушение на предпринимателя было совершено 29 августа во Львовской области. Тогда был взорван внедорожник "Мерседес", погибли трое охранников, еще один был ранен. Сам бизнесмен, который ехал в другом автомобиле сзади, не пострадал. В конце сентября этого года в Киеве задержали исполнителей и заказчика - жителя Львовской области, который пообещал исполнителям 100 тыс. долларов США. Однако после неудачного покушения он передал бандитам 600 тыс. грн, с требованием "закончить дело". 2 февраля организатора этого преступления выпустили под залог.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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