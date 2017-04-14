В Черновцах поймали квартирных воров-"электриков"
Работали домушники по всей Западной Украине, теперь им грозит провести за решеткой до шести лет
В Черновцах с поличным поймали квартирных воров.
43-летний мужчина с Луганской области и его напарник из Тернополя обчистили не менее 10 квартир, сообщили правоохранители. Работали домушники по всей Западной Украине. Чтобы не вызвать подозрений, притворялись электриками.
Гастролерам за многочисленные кражи грозит до 6 лет за решеткой.
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