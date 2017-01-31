В Ровно педофил держит в страхе микрорайон (видео)

Сегодня, 13:01

Родители жертв написали заявления в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство


В Ровно разыскивают педофила. Неизвестный в подъездах дважды нападал на малолетних девочек. Обоим удалось скрыться.

История о педофиле держит в страхе жителей целого микрорайона. По аналогичной схеме уже было два нападения на девочек 12 и 11 лет. Детям в подъезде неизвестный мужчина приставлял нож к горлу и пытался раздеть. Спасли случайные свидетели.

"Дети боятся заходить в подъезд, особенно на верхние этажи. Мы живем на первом этаже, но бегаем, забираем внучку из школы. Не разрешаем самой выходить за школьный двор", – говорит Татьяна Блащук, местная жительница.

Родители обоих жертв написали заявления в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "развращение несовершеннолетних".

Подозреваемый в нападении на девочек – мужчина на вид 40 лет, лицо прячет в капюшоне. На левой руке имеет татуировку – черного паука. Эти приметы содержит фоторобот, который расклеили на подъездах микрорайона.

Педофила разыскивают и местные жители – патрулируют микрорайон на машинах.

"Мы сейчас объезжаем район садов в микрорайоне "Северный", где этот человек светился. Летом люди неоднократно звонили, говорили, что замечали очень похожего у садов", – говорит Андрей Бидюк, житель Ровно.

Совместные поиски нападающего пока результата не дали. Если мужчину найдут, ему грозит до трех лет тюрьмы.
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"Сегодня"

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