В Тернополе педофил загремел за решетку на 10 лет

Сегодня, 03:14

Суд признал извращенца виновным в развращении малолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы

Педофил развращал девочку. Фото: timeskz.kz
Педофил развращал девочку. Фото: timeskz.kz

В Тернополе осудили педофила за развращение девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что в ноябре 2014 года обвиняемый принудил к половой связи неестественным способом малолетнюю дочь своей сожительницы. Он использовал беспомощное состояние девочки, которое вследствие малолетнего возраста не давало ей возможности в полной мере понимать характер и значение совершаемых им действий", – сообщили в прокуратуре.

Мать девочки обратилась к правоохранителям после того, как дочь рассказала о неадекватном поведении извращенца.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил педофила к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге осудили двух парней за групповое изнасилование 17-летней девушки.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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