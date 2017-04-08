Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

В домах жителей батареи станут теплыми в связи с погодными условиями

Во Львове в связи со снижением температуры воздуха возобновили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Холодными батареи стали во Львове 31 марта.В это время отопление получали пять бюджетных учреждений – две больницы, два детских дома и хоровая школа "Дударик".

Ранее сообщалось, что начиная с пятницы, в Украине испортится погода. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза. Только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.

А сегодня синоптики предупредили киевлян о сильном ветре до конца дня и призвали быть острожными находясь на улице.