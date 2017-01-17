В Львове полицейского погубил алкоголь

Лейтенант нецензурно ругался в общественном месте и нарушал общественный порядок

В Львове лейтенанта полиции уволили с работы за грубое нарушение служебной дисциплины и основных обязанностей полицейского. Такое решение было принято руководством ГУ Нацполиции области согласно результатам служебного расследования.

"Полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нецензурно ругался в общественном месте, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Решением одного из районных судов Львовской области полицейский был признан виновным в совершении этих административных правонарушений.

Напомним, недавно, во Львове задержали пьяного майора полиции.