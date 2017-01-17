Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Львове полицейского погубил алкоголь http://www.segodnya.ua/img/article/7890/41_main.1484656935.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/41_tn.1484656935.jpg Запад Лейтенант нецензурно ругался в общественном месте и нарушал общественный порядок

В Львове полицейского погубил алкоголь

Сегодня, 14:43

Лейтенант нецензурно ругался в общественном месте и нарушал общественный порядок

Лейтенант полиции потерял работу. Фото: od.vgorode.ua
Лейтенант полиции потерял работу. Фото: od.vgorode.ua

В Львове лейтенанта полиции уволили с работы за грубое нарушение служебной дисциплины и основных обязанностей полицейского. Такое решение было принято  руководством ГУ Нацполиции области согласно результатам служебного расследования.

"Полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нецензурно ругался в общественном месте, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Решением одного из районных судов Львовской области полицейский был признан виновным в совершении этих административных правонарушений.

Напомним, недавно, во Львове задержали пьяного майора полиции.
Львов, полицейский, лейтенант, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость "В Львове полицейского погубил алкоголь". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Женщина умерла от руки сына. Фото: pixabay.com

Во Львовской области сын до смерти забил свою мать

Вчера, 19:51

У погибшей обнаружили черепно-мозговую травму, множество ссадин и кровоподтеков, перелом  руки и бедренной кости 

Запад

От холода за 1,5 месяца в области умерли около 20 человек. Фото: 24doctor.info

Во Львовской области нашли мертвым молодого мужчину

Вчера, 18:44

Тело 29-летнего жителя Николаевского  местные жители обнаружили в  заброшенном здании

Запад

Утром сошли четыре лавины. Фото: pixabay.com

На дорогу Мукачево - Львов снова сошли лавины

14 Января, 11:58

Движение транспорта осуществляется по одной полосе

Запад

Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами

13 Января, 14:40

В момент ДТП в салоне транспортного средства находилось 15 человек, обошлось без жертв и пострадавших

Запад

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

Во Львовской области взорвался автомобиль: пострадали отец и сын

13 Января, 10:31

В результате взрыва разрушен гараж, выбиты окна жилого дома и повреждена входная  дверь

Другие регионы

Копа задержали. Фото: прокуратура

В Херсонской области коп погорел на помощи мужу-тирану

12 Января, 13:33

Правоохранитель попросил за свои услуги 4000 гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.