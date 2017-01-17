В Львове полицейского погубил алкоголь
Лейтенант нецензурно ругался в общественном месте и нарушал общественный порядок
В Львове лейтенанта полиции уволили с работы за грубое нарушение служебной дисциплины и основных обязанностей полицейского. Такое решение было принято руководством ГУ Нацполиции области согласно результатам служебного расследования.
"Полицейский управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нецензурно ругался в общественном месте, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.
Решением одного из районных судов Львовской области полицейский был признан виновным в совершении этих административных правонарушений.
Напомним, недавно, во Львове задержали пьяного майора полиции.
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