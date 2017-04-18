Во Львовской области собака напала на ребенка

В Дрогобыче Львовской области соседский пес сорвался с цепи и вцепился в лицо шестилетней девочке. Родители пострадавшей Насти говорят, что собака и ранее забегала в их двор, однако никогда не была агрессивной. Недоумевает и владелец животного, которому выписали штраф в 51 гривну.