Водитель иномарки сбил полицейского и полтора километра вез его на капоте (видео)

В Тернополе полицейский полтора километра преследовал злоумышленника, вцепившись в капот его автомобиля. Ночью патруль полиции решил проверить подозрительную машину. Разбитые костяшки пальцев, ссадины и сотрясение мозга. Так для полицейского Юрия закончилось последнее дежурство. В ту ночь он с напарниками искал без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Копы решили проверить подозрительную машину у ночного клуба. Но водитель заперся изнутри.

"Закрыв дверцу своего автомобиля, начал заводить автомобиль и трогаться назад. Когда же начал внезапно ехать вперед – он совершил наезд на меня, взяв меня на капот", – рассказывает Юрий Антонюк, замкомандира взвода роты патрульной службы особого назначения "Тернополь".

Держась за капот авто, полицейский проехал почти полтора километра. При этом он изловчился достать табельное оружие и стал стрелять по колесам. Но на крутом повороте не удержался и слетел.

"Автомобиль был объявлен в оперативный розыск, он был найден в районе села Петриков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался житель города Тернополя", – уточнил Виталий Сиротюк, следователь тернопольского отдела полиции.

Водителя и пассажира иномарки полиция задержала в тот же день. Они под стражей. Объяснить причину побега мужчины отказываются. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности – за хранение наркотиков.

Сотрудника, который отличился во время задержания, наградили именными часами и отправили на больничный. А вот злоумышленнику грозит 5 лет тюрьмы за сопротивление полиции.

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