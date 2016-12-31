Итоги 2016 года: Одесса (фото)

Общественникам удалось протестами снять областного прокурора и скорректировать зонинг, тем временем министра экологии просят спасать дома в Черноморске, которые ползут в море

Год Огненного Петуха уже на пороге, и самое время вспомнить, как одесситы провели 2016-й. За это время юг страны не раз накрывало метелями, ливнями и скандалами, но было и немало приятных преображений. Так, в области начали ремонтировать трассу международного значения, а в Одессе — достопримечательности. В уходящем году Пальмиру посетили более 2 млн туристов, но от Петуха мы ждем большего.

"ПРОКУРОРСКИЙ МАЙДАН". ПАЛАТКИ И ЧУЧЕЛО



Фото: youtube.com

В апреле одесские активисты устроили бессрочную акцию протеста против назначения прокурором области Николая Стоянова, уже занимавшего этот пост в 2014-м. "Майдан" прогремел на всю страну: протестующие ночевали в палатках, повесили чучело обвинителя на дереве и таки добились желаемого.

ГОРСОВЕТ. ВЫНОС ДЕПУТАТА



Фото: 1tv.od.ua

Одним из самых запоминающихся политических событий года, пожалуй, можно назвать "вынос" депутата Александра Боровика. Во время мартовской сессии народный избранник Дмитрий Палпатин вынес из зала соратника губернатора Михаила Саакашвили под общий одобрительный смех. Боровик обратился в полицию, но Палпатина не наказали. "В Украине тебя в любой момент могут оскорбить, и за это ничего не будет", — сказал "Сегодня" Боровик.

ТРАГЕДИЯ В ЛОЩИНОВКЕ. "ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОК"



Фото: izmail-city.org

После убийства девочки и погромов ромских домов в селе Лощиновка Измаильского района местный сельсовет получил от украинской Коалиции по противодействию дискриминации диплом "Реально позорный поступок". На днях после досудебного расследования дело 21-летнего рома передали в суд.

ЗОНИНГ. ПРОТЕСТ И КОМПРОМИСС



Фото: hrabro.com

Активисты неоднократно устраивали акции протеста, выступая против проекта плана зонирования Одессы. По их мнению, он сужал границы исторического ареала города и мог привести к массовой застройке исторического центра. После общественных обсуждений удалось разработать компромиссный вариант, и депутаты все-таки одобрили план в ноябре. Но разгорелся новый скандал из-за строительства жилкомплекса в районе мемориала 411-й батареи, а в мэрии обещали выслушать местных жителей.

ПОТОП В ОДЕССЕ. ПОГОДА ПОБИЛА РЕКОРД



Фото: dumskaya.net

В сентябре город побил свой 130-летний "дождевой" рекорд — за день выпало более 100 мм осадков. Канализация не справилась, из-за чего уровень воды местами доходил людям почти до пояса. Городу обещают еще один коллектор и ремонт ливневок.

ОПОЛЗЕНЬ. КОТТЕДЖИ СПОЛЗАЮТ В МОРЕ



Фото: prаwwwda.com

Еще один природный катаклизм, который потряс область, — оползень в Черноморске, где дома сползают в море. В декабре общественники обратились к министру экологии с просьбой спасти дома, ведь местные чиновники лишь укрепляют берег, но не склоны.

ОДЕССУ ЗАМЕЛО. ПРЫГАЛИ В СУГРОБЫ



Фото: viknaodessa.od.ua

Сейчас в Одессе снега нет, а в январе 2016-го город засыпало так, что не работал общественный транспорт, а люди прыгали в сугробы выше человеческого роста. Чтобы этого не повторилось, коммунальщики уже приготовили 72 единицы спецтехники.

МОСТ КОЦЕБУ. РЕСТАВРИРУЮТ ПЕРИЛА



Фото: topor.od.ua

Старинный мост, в дорожном покрытии которого раньше зияли сквозные дыры, открыли для проезда автомобилей после ремонта. "Полностью реконструкцию закончим в апреле. Сейчас реставрируем старые перила", — рассказали "Сегодня" в мэрии.

ПРЕОБРАЗИЛИ ЦЕНТР. ИСЧЕЗЛИ ТРУЩОБЫ



Фото из архива "Сегодня"

Возле ж/д вокзала снесли трущобы так называемого Климовского квартала, обители бездомных и наркозависимых, и продолжают строительство торгового пассажа. Со стороны Александровского проспекта часть торгового центра уже работает.

ТРАМВАИ. РЕМОНТ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТИКЕТЫ



Фото: omr.gov.ua

Из-за реконструкции Тираспольской площади с августа маршрутки и трамваи пустили в объезд. На днях трамваи №21 и 15 вернулись на частично отремонтированное кольцо, а скоро вагоны ждет новшество — устройства для электронных билетов.

ОДЕССА — РЕНИ. РЕМОНТ СО СКАНДАЛОМ И ВИДЕОГЛАЗА



Фото: culturemeter.od.ua

Дорогу в самый отдаленный райцентр Одесской области — Рени в этом году ремонтировали со скандалами и установкой веб-камер для общественного контроля, которые уже не работают. В октябре президент проинспектировал 50 км отремонтированной трассы, однако осталось сделать еще 268 км.

ПОТЕМКИНСКАЯ. ЖДАЛА РЕМОНТА



Фото: trassae95.com

Одну из главных одесских достопримечательностей, Потемкинскую лестницу, в этом году начали укреплять и чинить впервые с 1933-го. Завершить ремонт обещают уже в мае 2017-го, а сейчас рабочие восстанавливают арочные проходы под лестницей, меняют облицовку ступеней и опор. Компания, которая занимается реконструкцией, предлагает поместить отдельные фрагменты лестницы под стекло, чтобы одесситы и туристы видели аутентичный вид Потемкинской. В муниципалитете говорят: задумку необходимо оформить в виде проекта и представить на рассмотрение профильных департаментов.

ЕВРОВИДЕНИЕ. ОДЕССА ПРОИГРАЛА БОРЬБУ, НО ВЫНЕСЛА УРОК



Фото: dumskaya.net

Одесситы вместе со всей Украиной болели за Джамалу. А после победы Украины, город вступил в борьбу за право принять конкурс в 2017 году. Но, хоть вице-мэр Павел Вугельман и читал рэп оргкомитету, конкурс в Одессе не пройдет. "Одессе не хватает хорошего концертного комплекса", — заявил мэр Геннадий Труханов. И добавил: "Мы уже выбираем место для строительства"

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН. ЗАКОНЧЕН С ОТЛИЧИЕМ

Одесса успешно пережила летний наплыв пляжников, но провалила круизный сезон. "В 2015 году в Одессе побывало более 1,5 млн. как украинских, так и иностранных туристов. А уже в ноябре 2016 года счет перешел за 2 млн. человек", — собщает пресс-служба городского совета. В то же время Одесский порт, по данным пресс-службы, принял всего 5 судозаходов и менее 1500 пассажиров.