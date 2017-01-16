Крещенские купания в Одессе: где можно погрузиться в воду и каких правил придерживаться
Традиция окунаться в воду в день Крещения Господнего становится все более популярной. Людей не останавливают даже лютые морозы
На пляжах Одессы будут проходить традиционные крещенские купания. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Крещенские купания начнутся с 23:00 18 января и будут длиться до 01:00 19 января. Происходить они будут на 16-й станции Большого Фонтана ("Золотой берег"), на пляже "Ланжерон" и "Лузановка".
К пляжам можно будет добраться на общественном транспорте.
Трамвайные маршруты:
№1 – (от Лузановки до улицы Паустовского)
№6 – (от Пересыпского моста до Лузановки)
№18 – № 28
Троллейбусные маршруты: № 2, № 3.
Автобусные маршруты:
№ 203
№ 215 – (от 16 ст. Большого Фонтана до площади Толбухина)
№ 242 – (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской)
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Спасатели настоятельно рекомендует придерживаться правил во время крещенских купаний:
- окунаться в воду только в установленных местах, в присутствии медиков и спасателей;
- желательно взять с собой одеяло и коврик;
- охлаждаться нужно постепенно: сначала снять верхнюю одежду, а затем через несколько минут обувь, потом раздеться по пояс. Перед купанием обязательно провести разминку, пробежку и разогреть тело. Только после этого можно заходить в воду;
- к месту купания подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается;
- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову. Таким образом можно избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду нужно быстро и сразу же выходить, плавать не рекомендуется;
- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду;
- после погружения быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);
- чтобы избежать переохлаждения, нужно выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса;
Кроме того, напоминает спасатели, категорически запрещено пить алкогольные напитки перед погружением, так как алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.
Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:
- гипертонии в период обострения;
- нарушениях мозгового кровообращения;
- эпилепсии;
- склонности к судорогам;
- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;
- заболеваниях щитовидной железы;
- инфекционных болезнях.
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