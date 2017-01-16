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Крещенские купания в Одессе: где можно погрузиться в воду и каких правил придерживаться http://www.segodnya.ua/img/article/7885/63_main.1484561590.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/63_tn.1484561590.jpg Одесса Традиция окунаться в воду в день Крещения Господнего становится все более популярной. Людей не останавливают даже лютые морозы

Крещенские купания в Одессе: где можно погрузиться в воду и каких правил придерживаться

Сегодня, 11:03

Традиция окунаться в воду в день Крещения Господнего становится все более популярной. Людей не останавливают даже лютые морозы

Готовиться к окунанию в ледяную воду необходимо заранее. Фото: SPUTNIK ЕГОР ЕРЕМОВ
Готовиться к окунанию в ледяную воду необходимо заранее. Фото: SPUTNIK ЕГОР ЕРЕМОВ

На пляжах Одессы будут проходить традиционные крещенские купания. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Крещенские купания начнутся с 23:00 18 января и будут длиться до 01:00 19 января. Происходить они будут на 16-й станции Большого Фонтана ("Золотой берег"), на пляже "Ланжерон" и  "Лузановка".

К пляжам можно будет добраться на общественном транспорте.

Трамвайные маршруты:

№1 – (от Лузановки до улицы Паустовского)

№6 –  (от Пересыпского моста до Лузановки)

№18 –  № 28

Троллейбусные маршруты:  № 2,  № 3.

Автобусные маршруты:

№ 203

№ 215 – (от 16 ст. Большого Фонтана до площади Толбухина)

№ 242 – (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Спасатели настоятельно рекомендует придерживаться правил во время крещенских купаний:

- окунаться в воду только в установленных местах, в присутствии медиков и спасателей;

- желательно взять с собой одеяло и коврик;

- охлаждаться нужно постепенно: сначала снять верхнюю одежду, а затем через несколько минут обувь, потом раздеться по пояс. Перед купанием обязательно провести разминку, пробежку и разогреть тело. Только после этого можно заходить в воду;

- к месту купания подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается;

- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову. Таким образом можно избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду нужно быстро и сразу же выходить, плавать не рекомендуется;

- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду;

- после погружения быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);

- чтобы избежать переохлаждения, нужно выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса;

Кроме того, напоминает спасатели, категорически запрещено пить алкогольные напитки перед погружением, так как алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:

- гипертонии в период обострения;

- нарушениях мозгового кровообращения;

- эпилепсии;

- склонности к судорогам;

- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;

- заболеваниях щитовидной железы;

- инфекционных болезнях.

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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