Одесса расцвела

В Одессе зацвели плодовые деревья. Как рассказывают очевидцы, вишни, абрикосы и даже магнолии уже расцвели во всех районах города. Одесситы и гости города наслаждаются благоуханием цветов и выкладывают фотографии соцветий на свои страницы в соцсети.

"Вокруг все цветет и благоухает. Воздух просто пропитан ароматом цветущих деревьев. Очень жаль, что фотографии не способны передавать аромат", – поделилась на своей странице в соцсети гостья города Юлиана Журавлева.

Кроме привычных для одесситов абрикос и вишен, в городе также цветет магнолия. Увидеть, как распустились эти деревья можно в Аркадии и в Ботаническом саду.

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