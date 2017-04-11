Одесса расцвела

Сегодня, 02:31

Несмотря на холодный ветер, в городе все равно ощущается весна


В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети

В Одессе зацвели плодовые деревья. Как рассказывают очевидцы, вишни, абрикосы и даже магнолии уже расцвели во всех районах города. Одесситы и гости города наслаждаются благоуханием цветов и выкладывают фотографии соцветий на свои страницы в соцсети.

"Вокруг все цветет и благоухает. Воздух просто пропитан ароматом цветущих деревьев. Очень жаль, что фотографии не способны передавать аромат", – поделилась на своей странице в соцсети гостья города Юлиана Журавлева.
Кроме привычных для одесситов абрикос и вишен, в городе также цветет магнолия. Увидеть, как распустились эти деревья можно в Аркадии и в Ботаническом саду.

Ранее "Сегодня" рассказывал, куда поехать весной, чтобы окунуться в мир цветов: ТОП-6 направлений. 
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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