Одесса расцвела
Несмотря на холодный ветер, в городе все равно ощущается весна
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе вовсю цветут деревья. Фото: соцсети
В Одессе зацвели плодовые деревья. Как рассказывают очевидцы, вишни, абрикосы и даже магнолии уже расцвели во всех районах города. Одесситы и гости города наслаждаются благоуханием цветов и выкладывают фотографии соцветий на свои страницы в соцсети.
"Вокруг все цветет и благоухает. Воздух просто пропитан ароматом цветущих деревьев. Очень жаль, что фотографии не способны передавать аромат", – поделилась на своей странице в соцсети гостья города Юлиана Журавлева.
Кроме привычных для одесситов абрикос и вишен, в городе также цветет магнолия. Увидеть, как распустились эти деревья можно в Аркадии и в Ботаническом саду.
Ранее "Сегодня" рассказывал, куда поехать весной, чтобы окунуться в мир цветов: ТОП-6 направлений.
Вы сейчас просматриваете новость "Одесса расцвела". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии