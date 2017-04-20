Одесса встала в пробках из-за непогоды

Сегодня, 13:50

На многих центральных улицах скорость движения транспорта составляет не более 10-15 км/час

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 20 апреля, в центральной части Одессы образовались 4-балльные пробки. Об этом свидетельствует информация на сервисе Яндекс.Пробки.

В частности, заторы образовались на улицах Пастера, Екатерининской, Новосельского, Жуковского, Еврейской, Преображенской, Успенской, Пушкинской, Пантелеймоновской, на Соборной площади, Военном спуске, Канатной и улице Юрия Олеши.

На многих центральных улицах скорость движения транспорта составляет не более 10-15 км/час.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по состоянию на 13:30 оформлено уже четыре аварии.

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Ранее сообщалось, что в Одессе и области сильно ухудшились погодные условия: на севере области выпал снег, а на море начался сильный шторм.

В Одесской облгосадминистрации под руководством губернатора Максима Степанова прошло заседание оперативного штаба, на котором были даны четкие поручения относительно быстрого совместного реагирования на ухудшение погодных условий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призывают одесситов максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей – ограничить поездки на дальние расстояния.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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