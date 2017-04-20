Одессит, который перешел на сторону боевиков, пойдет под суд
Подозреваемый в апреле 2015 года выехал из Одессы в Луганскую область, чтобы избежать ответственности за разбой
В Одессе будут судить парня, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в участии в террористической организации (1 ст. 258-3 УК Украины).
В ходе заочного досудебного расследования выяснилось, что подозреваемый в апреле 2015 года выехал из Одессы в Луганскую область, чтобы избежать ответственности за разбой. Там он вступил в ряды боевиков.
26-летний парень участвовал в вооруженном противостоянии правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Ранее сообщалось, что житель Сумкой области перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики".
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