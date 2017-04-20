Одессит, который перешел на сторону боевиков, пойдет под суд

Подозреваемый в апреле 2015 года выехал из Одессы в Луганскую область, чтобы избежать ответственности за разбой

В Одессе будут судить парня, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в участии в террористической организации (1 ст. 258-3 УК Украины).

В ходе заочного досудебного расследования выяснилось, что подозреваемый в апреле 2015 года выехал из Одессы в Луганскую область, чтобы избежать ответственности за разбой. Там он вступил в ряды боевиков.

26-летний парень участвовал в вооруженном противостоянии правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что житель Сумкой области перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики".