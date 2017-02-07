Одесская каратистка завоевала серебряную медаль во Франции

Сегодня, 16:20

Украинка сумела в своей возрастной категории одолеть сильнейших спортсменок

Ирина с тренером на Чемпионате мира по каратэ WKF. Фото: odessa-sport.info
Ирина с тренером на Чемпионате мира по каратэ WKF. Фото: odessa-sport.info

Одесская каратистка Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на престижном турнире серии Premier League Karate 1 – Paris Open в Париже. Турнир проходил во Франции 27 – 29 января.

Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Украинка сумела в своей возрастной категории одолеть сильнейших спортсменок, в том числе тех, которых ранее не побеждала. Однако на последних секундах финальной борьбы судьи не засчитали ей два очка за удар ногой.

В итоге девушка получила серебряную медаль турнира серии Premier League Karate 1 – Paris Open.

Сама спортсменка и ее тренер Денис Морозов довольны выступлениями во Франции и продолжат участие в оставшихся турнирах Премьер-лиги.

Турнир серии Premier League Karate 1 – Paris Open проводился с целью популяризации и развития каратэ, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов в этом виде спорта.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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